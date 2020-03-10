Takımın neredeyse yarısı yoktu

Erokspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Kocaelispor U-19 takımında çok önemli eksikler vardı. Onur Öztonga A takım kadrosu ile Erbaa’ya gitti, Mervan kasık sakatlığı, Eren Katkay da cezası nedeni ile forma giyemedi. İlk yarının sonunda Yıldıray Berber rakip takım futbolcusu ile tartıştığı için teknik adam Yusuf Yazıcı, Yıldıray’ı oyundan çıkardı ve yerine Ömer Faruk’u sahaya sürdü. Tüm bu eksiklere rağmen Yeşil Siyahlıların mücadelesi beğenildi.