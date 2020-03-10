Erokspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Kocaelispor U-19 takımında çok önemli eksikler vardı. Onur Öztonga A takım kadrosu ile Erbaa’ya gitti, Mervan kasık sakatlığı, Eren Katkay da cezası nedeni ile forma giyemedi. İlk yarının sonunda Yıldıray Berber rakip takım futbolcusu ile tartıştığı için teknik adam Yusuf Yazıcı, Yıldıray’ı oyundan çıkardı ve yerine Ömer Faruk’u sahaya sürdü. Tüm bu eksiklere rağmen Yeşil Siyahlıların mücadelesi beğenildi.
Dün 14:31 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:33 TSİ
Takımın neredeyse yarısı yoktu
Erokspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Kocaelispor U-19 takımında çok önemli eksikler vardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz