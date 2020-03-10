Akhisar’ı mutlaka geçmelisiniz

Elit A’ya çıkma mücadelesi veren Kocaelispor, 1-1’lik Erokspor beraberliğinin ardından puanını 41’e çıkardı. Statüye göre ilk 3 takım Elit A’ya çıkıyor. İkinci Erok’un 45, üçüncü Adana Demirspor’un 44, Erzurumspor’un da 42 puanı bulunuyor. Bu hafta sonu Adana Demirspor ve Erzurum kazanınca Kocaelispor 5. sıraya geriledi.

EROK – ADANA DEMİR MAÇI VAR

Kocaelispor U-19 takımı 14 Mart’ta deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Erzurum’un deplasmandaki rakibi Hatay olacak. Skoru merakla beklenen maçta ikinci sıradaki Erok ile üçüncü Adana Demirspor, İstanbul’da karşılaşacak. Bu nedenle Kocaelispor’un Akhisar’da alacağı galibiyet çok daha değerli olacak.