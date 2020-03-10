Erokspor’un gençleri alkışlandı

Kocaelispor ile Erokspor U-19 takımları Vinsan Tesisleri’nde müthiş bir maç oynadı. Karşılaşma 1-1 sona ererken saha içindeki kora kor mücadele görülmeye değerdi. Temasın bu kadar bol olduğu maçta futbolcular arasındaki centilmenlik öne çıktı.

AFERİN ÇOCUKLAR

Kocaelispor U-19 takımının teknik adamı Yusuf Yazıcı, rakip futbolcu ile tartışan Yıldıray’ı ikinci yarıda oyuna başlatmazken maçın ardından Eroksporlu futbolcuların, Kocaelisporlu futbolcuları teselli etmeye çalışması güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Başakşehir’in pilot takımı olan ve Halit Üçkaleler’in çalıştırdığı Erokspor U-19 takımı futbolcuları ile yedek kulübesi, hal ve hareketleri ile alkışı fazlası ile hak etti.