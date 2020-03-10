Kerem Yıldırım dönüyor!

Kocaelispor A takımı ile geçen sezon deplasmanda oynanan Muğlaspor maçında çapraz bağlarını koparan Kerem Yıldırım ameliyat oldu. Ağır geçen tedavi sürecinin ardından yeni sezona büyük umutlarla başlayan ve tempo yapmaya da başlayan başarılı orta saha oyuncusu devre arasında A takımda düşünülmeyen 10 futbolcudan birisi oldu.

UMUT VERDİ

Alınan kararın ardından psikolojik yıkım yaşayan ve travmalı günler geçiren Kerem Yıldırım, futbola adapte olmasını bildi. Formunu iyice bulmaya başlayan Yıldırım, Kocaelispor ile Erokspor arasındaki Elit B maçında sahaya 11’de çıktı ve klasını konuşturdu. Saha içi liderliğini elinde bulunduran ve merkez orta sahada pas istasyonunu sağlayan Kerem’in performansı parmak ısırttı. Kerem, Erokspor maçında 80 dakika sahada kalırken futbolu ile gelecek adına umut verdi.