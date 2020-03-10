Bölgesel Gelişim U-16 Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor ile Belediye Derincespor, Vinsan Tesisleri’ndeki maç 1-1 sona erdi. Puanını 51’e çıkaran lider Kocaelispor’un ikinci sıradaki İnegölspor ile arasındaki puan farkı 4’e düştü. Bu hafta sonu 16’larda Darıca Gençlerbirliği, Tuzla ile deplasmanda 1-1, Kastamonu ile Karabük 4-4, İnegöl, Sakaryaspor’u 5-0, Düzce de Zonguldak Kömür’ü 6-0 mağlup etmesini bildi.
Dün 14:33 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:35 TSİ
Kocaeli - Derince U-16 yenişemedi
Bölgesel Gelişim U-16 Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor ile Belediye Derincespor, Vinsan Tesisleri’ndeki maç 1-1 sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz