Kocaeli - Derince U-16 yenişemedi

Bölgesel Gelişim U-16 Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor ile Belediye Derincespor, Vinsan Tesisleri’ndeki maç 1-1 sona erdi. Puanını 51’e çıkaran lider Kocaelispor’un ikinci sıradaki İnegölspor ile arasındaki puan farkı 4’e düştü. Bu hafta sonu 16’larda Darıca Gençlerbirliği, Tuzla ile deplasmanda 1-1, Kastamonu ile Karabük 4-4, İnegöl, Sakaryaspor’u 5-0, Düzce de Zonguldak Kömür’ü 6-0 mağlup etmesini bildi.