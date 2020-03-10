Bayrampaşalı bazı taraftarlar, Darıcamıza terbiyesizlik yaptı. 90 dakika boyunca ağza alınmayacak küfürler eden bazı Bayrampaşa taraftarları, yedek kulübesinin bulunduğu bölgeye torpiller atarak, Darıca G.B. yöneticisi Uğur Kılıç'ın yaralanmasına sebep oldu. 1-1 biten maçtan çok bu olaylar ön plana çıkarken, PFDK’dan ağır ceza verilmesi bekleniyor. Bu olaylardan sonra Bayrampaşa'nın sahasının kapanacağı tahmin ediliyor.
Dün 14:34 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:37 TSİ
Küfür ettiler, torpil attılar, yöneticimizi yaraladılar!
Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine büyük bir heyecana sahip olan Bayrampaşa-Darıca G.B maçında, Sarı-Yeşilli ekibimize karşı yapılan saldırı nefretle kınandı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz