Küfür ettiler, torpil attılar, yöneticimizi yaraladılar!

Bayrampaşalı bazı taraftarlar, Darıcamıza terbiyesizlik yaptı. 90 dakika boyunca ağza alınmayacak küfürler eden bazı Bayrampaşa taraftarları, yedek kulübesinin bulunduğu bölgeye torpiller atarak, Darıca G.B. yöneticisi Uğur Kılıç'ın yaralanmasına sebep oldu. 1-1 biten maçtan çok bu olaylar ön plana çıkarken, PFDK’dan ağır ceza verilmesi bekleniyor. Bu olaylardan sonra Bayrampaşa'nın sahasının kapanacağı tahmin ediliyor.