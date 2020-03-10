Çınaraltı atakta !..

Darıca Gençler Birliği Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Zengin, Çınaraltı Grubu Lideri Orhan Atik ve taraftarlar, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Bıyık’a Darıca Gençler Birliği poları hediye eden DARGET Başkanı Hasan Zengin “Kulübümüzün daimi destekçisi olan Çınaraltılı Başkanımız Muzaffer Bıyık’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Bıyık ise yaptığı açıklamada “Darıca’nın en büyük markası olan Darıca Gençler Birliği’mizin büyük taraftarıyla her zaman beraberiz. Biz bir aileyiz. Güzel günler bizi bekliyor. İnşallah kulübümüz hepimizin desteğiyle daha iyi yerlere gelecek” dedi.