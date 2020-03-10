Kadıköy-Kirazlıyalı, Balaban-Şirin, Yenişehir-Başiskele Birlik kapışıyor

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde cumartesi günü sahaya çıkan takımla, bugün de hafta içi mesaisinde kapışıyor. Dün gece oynanan maçlarda sonra bugün v e yarın da kritik maçlar var. Bugünkü müsabakalarda A Grubu’nda lider Kadıköy, takipçilerinden Kirazlıyalı ile karşı karşıya gelecek. E Grubu’nda lideri deviren Ufuk Öğütveren yönetimindeki Şirinspor, bu kez Balaban ile zorlu maça çıkacak. Bugünün ve yarının programı, geçen haftanın sonuçları ve puan durumları şöyle…