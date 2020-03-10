Kağıtspor Voleybol Play-Off’da

Kentimizde uzun süredir salon sporlarında üst düzeyde temsil olmuyordu. 90’lı yıllarda AEG Eti Kandıra voleybol Nasaş basketbol, 90 yıllarda Kağıtspor ve Lassa-Brisa basketbol, Kocaelispor yine voleybol liglerinde ilimizi Avrupa düzeyinde temsil etti. Sonra derin bir sessizlik vardı. 2020’de ise artık bayan basketbol takımımız süper ligde, erkek voleybol ve basketbol takımlarımız ise üst ligleri zorluyor. Bunlardan biri olan ve Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, TVF İzmir Vestel Venüs Spor Kompleksi’nde sezonun son müsabakasında TFL Altekma karşısında çıktı. Mavi Beyazlılar rakibini 3-2 skorla geçti.

ZORLU MÜCADELEDE GALİP KAĞITSPOR

Mücadelenin ilk setini 22-25 kazanan ekibimiz, İzmir temsilcisini zorlu geçen 2. sette de 23-25 ile devirdi. Maç skorunu 2-0’a getiren mavi beyazlılar, 3 ve 4. setlerde ev sahibine karşı dirense de 25-19 ve 25-23 skorlarla setleri kaybetti. Karşılaşmanın son setinde mavi beyazlılar oyuna ağırlığını koydu. Setten 12-15 galip ayrılarak maçı da 3-2’lik skorla kazanan Büyükşehir Kağıtspor, Play-Off’a kalmaya hak kazandı. Türkiye Voleybol Erkekler 1. Liginde ilk maçına 12 Ekim günü çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol takımı bu süreçte 11 takım ile karşılaştı. Sezon boyunca toplam 22 maça çıkan Mavi Beyazlılar bu maçlardan 18 galibiyet çıkarırken sadece 4 kez mağlubiyet yüzü gördü.