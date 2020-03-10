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Türkiye'nin en iyisi Kocaelispor U-15!

Çok özel bir futbolcu grubuna sahip olan ve Kocaelispor’un eski futbolcularından Ercan Ağaçe’nin çalıştırdığı Kocaelispor U-15 futbol takımı, Türkiye’nin gelişim liglerindeki en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor.

Erdem ÖVÜÇ
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Çok özel bir futbolcu grubuna sahip olan ve Kocaelispor’un eski futbolcularından Ercan Ağaçe’nin çalıştırdığı Kocaelispor U-15 futbol takımı, Türkiye’nin gelişim liglerindeki en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor. Yeşil Siyahlıların bu yaş grubu ve ligindeki en yakın takipçisi ise Yılport Samsunspor

FARKI 15 PUANA ÇIKARDILAR

Kocaelispor U-15 takımı son maçında kentlisi Belediye Derincespor’u 2-0 mağlup etti. Yeşil Siyahlılarda goller Bedirhan Yıldız ve Eren Yıldırım’dan geldi. 23. maçında 21. galibiyetine imza atan Kocaelispor U-15 takımı puanını 65’e çıkardı. Sakaryaspor ile İnegölspor 0-0 berabere kalınca, Kocaelispor’un ikinci sıradaki İnegölspor ile arasındaki puan farkı 15’e çıktı. Belediye Derincespor ise haftayı 37 puanla dördüncü sırada tamamladı.

SAMSUNSPOR İLE ÇEKİŞİYORLAR

Kocaelispor alt yapısının parlayan çocukları, Bölgesel Gelişim Ligi’nde Türkiye’nin en başarılı U-15 takımı olarak dikkat çekiyor. Bölgesel Gelişim Ligi 2. Grup’ta 23 maçta 21 galibiyet, 2 de beraberlik elde eden Yeşil Siyahlılar, tüm ülkenin en çok gol atan (105) ve en az gol yiyen takımı (11) konumunda. Kocaelispor U-15’e yakın olan tek takım var. Bölgesel Gelişim Lig 4. Grup’ta mücadele eden Samsunspor, 22 maçta 21 galibiyet elde etti, 104 gol attı, 12 de gol yedi.

“GERÇEK ŞAMPİYON” KİM OLACAK?

Bölgesel Gelişim U-15 4. Grup’ta lider Samsunspor’un 64, 3. Grup lideri Manisa FK’nın 55, 1. Grup lideri Pendikspor’un 54 ve 5. Grup Amed Sportif’in 34 puanı bulunuyor. Statüye göre Bölgesel Gelişim 15 ve 16 yaş gruplarında yükselme grubu ve ya Türkiye finalleri yapılmıyor. Sadece grup şampiyonu unvanı alınabiliyor. Bu nedenle gerçek anlamda Türkiye şampiyonunun kim olduğu belirlenemiyor. Kulüpler, TFF’nin ilgili departmanının Bölgesel Gelişim Lig’i 15 ve 16 yaş grupları hakkında Türkiye finali planlaması yapması gerektiğini düşünüyor.

Dün 14:39 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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