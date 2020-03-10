İş kadınları kahvaltıda buluştu

Çeşitli iş kollarından iş kadınlarının bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Meclis Üyesi Nazan Topdemir Bülbül, buluşmanın önemine vurgu yaparak, “Kocaeli iş dünyamızın lider kuruluşu Kocaeli Ticaret Odamıza bu özel güne göstermiş olduğu duyarlılık dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biz KOTO’nun seçilmiş kadın üyeleri olarak, gerek çalışma, gerekse sosyal hayata yönelik sorumluluklarımızın farkındayız. İş dünyasına yeni kadın girişimcilerin katılması adına çalışmalarımızı sürdürürken, bu tarz buluşma organizasyonlarla da bir araya gelerek gücümüzü pekiştiriyoruz. Önce biz birbirimizi tanımalı ve destek vermeliyiz ki, iş dünyasında kadınlarımıza daha çok alan açılsın” dedi.

KOCAELİ BAROSU’NA ZİYARET

KOTO’nun seçilmiş kadınlarının bir sonraki organizasyonu Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir ziyareti oldu. Kocaeli Barosu’ndaki makamında bir araya gelen kadınlar, Bahar Gültekin Candemir’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kentin önemli STK’larının başkan ve yönetici pozisyonlarında kadın temsilcilerinin yer almasının gurur ve önemine dikkat çekti.