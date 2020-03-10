Tıp Haftası kutlanıyor

Hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında merhum Dr. Akın Yılmaz anısına on yılı aşkındır düzenlenen tek erkekler ve kadınlar ile karışık çiftler tenis turnuvası yapılıyor. Program kapsamında bugün saat:16.00’da, KYÖD’de “Koronovirüs Gerçekleri” adlı konferans, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından gerçekleştirilecek. Konferans hekimler, sağlık çalışanları, basın ve medya kuruluşları ile tüm halkın katılımına açık olacak. Akşam saat.20.00’de Sabancı Kültür Sitesi’nde Oda üyesi hekimler tarafından hazırlanan “Haldun Taner Kabare” adlı tiyatro gösterisi izleyicilere sunulacak.

“ÇINARLAR VE FİDANLAR BULUŞUYOR”

Yarın ise Tabip Odası’nda Saat:17.30’da “Malpraktis Tıbbi Onam – Hukuki Durum” adlı sunum, uzman doktor ve aynı zamanda Avukat olan E. Neval Yılmaz tarafından gerçekleştirilecek. Akşam 20.00-22.00 saatleri arasında Sabancı Kültür Sitesi’nde Kocaeli Tabip Odası Türk Sanat Müziği konseri verecek. 13 Mart Cuma akşamı meslekte eski ve yeni hekimlerin bir araya geldiği “Çınarlar ve Fidanlar Buluşuyor” temalı etkinlik saat 18.30’da Tabip Odasında başlayacak.

“BEYAZ MİTİNG”E GİDECEKLER

Resmi program 14 Mart Cumartesi günü saat 09.00’da Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayacak. Saat 10.00’da Yahya Kaptan Süleyman Demirel Kültür Sitesi’nde resmi kutlama yapılacak. Burada meslekte 25, 40, 50 ve 60 yılını dolduran hekimlere plaket verilecek ve Tenis Turnuvası kupa töreni yapılacak. 2020 yılı 14 Mart Tıp Haftası programının kapanış etkinliği ise 15 Mart Pazar Günü TTB tarafından Ankara’da organize edilen “Beyaz Miting”e Kocaelili hekimlerin ve sağlık çalışanlarının katılımıyla son bulacak.