Uzuner, Halide Edip’i de gözüne kestirdi

Gölcükspor’un genç teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner, Modafen galibiyetini değerlendirirken cumartesi günü oynayacakları Halide Edip Adıvar deplasman maçında da sahadan 3 puanla ayrılmaları gerektiğini ifade etti

BASKI KURAMADIK

Önemli olanın 3 puan olduğunu ifade eden Uzuner şu şekilde konuştu: Modafen maçına çok baskılı başlamak istedik ancak o baskıyı kuramadık. Rakip takım iyi direndi. Biz ilk yarıda iki net gol kaçırdık, Modafen de 1 etkili pozisyon buldu. İlk 45 dakikada istediğimiz oyunu oynayamadık.

AYKUT ADINA SEVİNDİM

Devre arasında eksiklerimizi anlattım ve beraberliğin bile lüks olabileceğini ifade ettim. Futbolcularımız da sağ olsunlar ikinci yarıdaki iyi oyunları sonrası golleri buldu. İlk golde Aykut’un pasında Taha düşürüldü, penaltı kazandık, golü Aykut attı. Aykut adına sevindim. Onun için de moral oldu. Ardından Batuhan attığı golle takımı rahatlattı.

YABANA ATILMAMALI

Rakibimizin de 2-0’dan sonra gardı düştü, hatta 2005’li futbolcu soktular. İyi futboldan ziyade önemli olan 3 puandı. Neticesinde iyi oynayınca ve gol atamayınca sana puan vermiyorlar. Cumartesi günü Halide Edip ile deplasmanda oynayacağız. Çok üst düzey bir takım değiller ancak kesinlikle yabana atılacak bir takım da değiller. Bu maçı kazanıp iyice rahatlamak istiyoruz.