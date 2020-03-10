Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 14:40 TSİ- Spor G: Dün 14:41 TSİ

Uzuner, Halide Edip’i de gözüne kestirdi

Gölcükspor’un genç teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner, Modafen galibiyetini değerlendirirken cumartesi günü oynayacakları Halide Edip Adıvar deplasman maçında da sahadan 3 puanla ayrılmaları gerektiğini ifade etti

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Gölcükspor’un genç teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner, Modafen galibiyetini değerlendirirken cumartesi günü oynayacakları Halide Edip Adıvar deplasman maçında da sahadan 3 puanla ayrılmaları gerektiğini ifade etti

BASKI KURAMADIK

Önemli olanın 3 puan olduğunu ifade eden Uzuner şu şekilde konuştu: Modafen maçına çok baskılı başlamak istedik ancak o baskıyı kuramadık. Rakip takım iyi direndi. Biz ilk yarıda iki net gol kaçırdık, Modafen de 1 etkili pozisyon buldu. İlk 45 dakikada istediğimiz oyunu oynayamadık.

AYKUT ADINA SEVİNDİM

Devre arasında eksiklerimizi anlattım ve beraberliğin bile lüks olabileceğini ifade ettim. Futbolcularımız da sağ olsunlar ikinci yarıdaki iyi oyunları sonrası golleri buldu. İlk golde Aykut’un pasında Taha düşürüldü, penaltı kazandık, golü Aykut attı. Aykut adına sevindim. Onun için de moral oldu. Ardından Batuhan attığı golle takımı rahatlattı.

YABANA ATILMAMALI

Rakibimizin de 2-0’dan sonra gardı düştü, hatta 2005’li futbolcu soktular. İyi futboldan ziyade önemli olan 3 puandı. Neticesinde iyi oynayınca ve gol atamayınca sana puan vermiyorlar. Cumartesi günü Halide Edip ile deplasmanda oynayacağız. Çok üst düzey bir takım değiller ancak kesinlikle yabana atılacak bir takım da değiller. Bu maçı kazanıp iyice rahatlamak istiyoruz.

Dün 14:40 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dinçel, Mesut'u affetti mask
Dinçel, Mesut'u affetti
Makinede sıkıntı yok: 3-1 mask
Makinede sıkıntı yok: 3-1
Ercan Ağaçe’nin baba acısı mask
Ercan Ağaçe’nin baba acısı
Uzuner, Halide Edip’i de gözüne kestirdi mask
Uzuner, Halide Edip’i de gözüne kestirdi
Türkiye'nin en iyisi Kocaelispor U-15! mask
Türkiye'nin en iyisi Kocaelispor U-15!
Kağıtspor Voleybol Play-Off’da mask
Kağıtspor Voleybol Play-Off’da
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
'Bu çağda böyle köy mü olur?' mask
'Bu çağda böyle köy mü olur?'
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Dilovası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı mask
Dilovası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Gölcük'e yeni üst geçit mask
Gölcük'e yeni üst geçit
Kurucular kurulunda Kocaeli'den 4 isim var! mask
Kurucular kurulunda Kocaeli'den 4 isim var!

GALERİ

Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat mask
Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL