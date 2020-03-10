MÜSİAD Gebze, çalıştay düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gebze Şubesi 1. Şube Çalıştayı ve Ailelerle Dinlenme Programı’nı Afyon’da bir otelde Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Programın ilk günü çalıştay yapılırken, ikinci günde projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Programa Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Faruk İbrahim Özbek, Gebze Başkanı Serkan Beyaz, MÜSİAD Afyon Başkanı Ahmet Karakol ile Afyon Yönetim Kurulu Üyeleri ve MÜSİAD Gebze üyeleri ve aileleri katıldı.

“1,8 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ”

Çalıştayda konuşan Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz, “Hepimizin bildiği üzere MÜSİAD; sadece bir iş adamları derneği değildir. Bugüne kadar düzenlediğimiz bütün organizasyonlar, hazırladığımız raporlar, savunduğumuz fikirler ve inandığımız değerler bunun en büyük ve en açık göstergesidir” dedi. MÜSİAD’ın Türkiye’de 89, yurt dışında 95 ülkede 225 noktada şubesi ve temsilcilikleri olduğunu hatırlatan Beyaz, “60 bine yakın işletmeyi temsil eden, 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlayan uluslararası bir sermaye platformuyuz” diye konuştu.

“BÜYÜKELÇİLERİ AĞIRLAYACAĞIZ”

Yaz aylarında Diplomatik İlişkiler Komitesinin Gebze’de uluslar arası bir program düzenleyeceğini ve 12 ülkenin büyükelçisini Gebze’de ağırlayacaklarını söyleyen Beyaz, “Yeni dönemde siz kıymetli üyelerimizin MÜSİAD Gebze çalışmalarında daha aktif olmanızı istiyoruz. Kurduğumuz ve kuracağımız komitelerde aktif görev almanız gücümüze güç katacaktır” dedi.