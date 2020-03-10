Kocaelispor’un eski futbolcularından ve U-15 takımının teknik sorumluğunu yapan Ercan Ağaçe’nin babası Şakir Ağaçe 78 yaşında hayatını kaybetti. Kolon kanseri tedavisi gören ve evinde vefat eden Merhum Şakir Ağaçe’nin cenazesi dün ikamet ettiği Bursa’da defnedildi.
Dün 14:41 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:44 TSİ
Ercan Ağaçe’nin baba acısı
Kocaelispor’un eski futbolcularından ve U-15 takımının teknik sorumluğunu yapan Ercan Ağaçe’nin babası Şakir Ağaçe 78 yaşında hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz