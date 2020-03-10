Ercan Ağaçe’nin baba acısı

Kocaelispor’un eski futbolcularından ve U-15 takımının teknik sorumluğunu yapan Ercan Ağaçe’nin babası Şakir Ağaçe 78 yaşında hayatını kaybetti. Kolon kanseri tedavisi gören ve evinde vefat eden Merhum Şakir Ağaçe’nin cenazesi dün ikamet ettiği Bursa’da defnedildi.