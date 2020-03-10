Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 14:42 TSİ- Siyaset G: Dün 14:44 TSİ

Kent Konseyi’nden SP’ye ziyaret

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, yürütme kurulu üyeleri, ziyaret programı kapsamında ilimizde yönetim değişikliğine giden siyasi partiler ile temaslarını sürdürüyor. Son olarak 2019 yılı sonunda Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevine getirilen Av. Zafer Mutlu’yu ziyaret ederek, “hayırlı olsun” dileklerini iletti
mask

Kocaeli Kent Konseyi’nin Kocaeli’nde tüm kurum, kuruluş, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının çatısı olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Mutlu, çalışmaları ilgiyle takip ettiğini söyledi. Genel Sekreter Gültekin Görüm, kenti ilgilendiren her konunun Kocaeli Kent Konseyi’nin çalışma alanına girdiğini ve bu anlamda Kocaeli’nde birleştirici bir güç olduğunu dikkat çekti. Görüm’e yürütme kurulu üyeleri Yusuf Erenkaya, Selçuk Çakır, Nesrin Atar, Halil Atay ve Mustafa Akdoğan eşlik etti

.

Dün 14:42 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yıldızlı Gebze'den çıkarma yaptı mask
Yıldızlı Gebze'den çıkarma yaptı
SP Gebze’de iletişim eğitimi mask
SP Gebze’de iletişim eğitimi
Kent Konseyi’nden SP’ye ziyaret mask
Kent Konseyi’nden SP’ye ziyaret
Kocaman kadın personeli unutmadı mask
Kocaman kadın personeli unutmadı
Kocaeli kent konseyi İYİ partiyi ziyaret etti mask
Kocaeli kent konseyi İYİ partiyi ziyaret etti
Akar:17 yılda 50 bin intihar vakası mask
Akar:17 yılda 50 bin intihar vakası
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
'Bu çağda böyle köy mü olur?' mask
'Bu çağda böyle köy mü olur?'
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Dilovası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı mask
Dilovası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Gölcük'e yeni üst geçit mask
Gölcük'e yeni üst geçit
Kurucular kurulunda Kocaeli'den 4 isim var! mask
Kurucular kurulunda Kocaeli'den 4 isim var!

GALERİ

Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat mask
Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL