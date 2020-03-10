Kent Konseyi’nden SP’ye ziyaret

Kocaeli Kent Konseyi’nin Kocaeli’nde tüm kurum, kuruluş, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının çatısı olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Mutlu, çalışmaları ilgiyle takip ettiğini söyledi. Genel Sekreter Gültekin Görüm, kenti ilgilendiren her konunun Kocaeli Kent Konseyi’nin çalışma alanına girdiğini ve bu anlamda Kocaeli’nde birleştirici bir güç olduğunu dikkat çekti. Görüm’e yürütme kurulu üyeleri Yusuf Erenkaya, Selçuk Çakır, Nesrin Atar, Halil Atay ve Mustafa Akdoğan eşlik etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz