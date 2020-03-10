Bölgesel Gelişim U-17 Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, kent derbisinde Belediye Derincespor ile karşılaştı. Furkan Uludaş’ın 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçı 3-1 kazanan Kocaelispor liderliğini sürdürdü. Bu maçta Kocaelispor adına Kenan penaltıdan faydalanamadı.
Dün 14:43 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:45 TSİ
Makinede sıkıntı yok: 3-1
Bölgesel Gelişim U-17 Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, kent derbisinde Belediye Derincespor ile karşılaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz