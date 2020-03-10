Makinede sıkıntı yok: 3-1

Bölgesel Gelişim U-17 Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, kent derbisinde Belediye Derincespor ile karşılaştı. Furkan Uludaş’ın 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçı 3-1 kazanan Kocaelispor liderliğini sürdürdü. Bu maçta Kocaelispor adına Kenan penaltıdan faydalanamadı.