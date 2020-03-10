Yıldız yaptığı açıklamada, Temmuz ayına kadar bu eğitimlerin devam edeceğini söyledi. İlk eğitimde insan tanıma sanatı ve iletişim konusu işlendi. Yıldız, “Sahada daha güçlü bir çalışma için bu eğitimler öncelikle başkanlık divanına ve devamında ilçe yönetiminin tamamına verilecek” dedi.
Dün 14:43 TSİ- Siyaset Güncelleme: Dün 14:45 TSİ
SP Gebze’de iletişim eğitimi
Saadet Partisi Gebze eğitim programlarına başladı. Saadet Partisi Gebze İlçe Eğitim Birimi Başkanı Halil İbrahim Yıldız ilçe eğitimlerine başladıklarını ve ilkini Lamec Otel’de gerçekleştirdiklerini belirtti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz