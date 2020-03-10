SP Gebze’de iletişim eğitimi

Yıldız yaptığı açıklamada, Temmuz ayına kadar bu eğitimlerin devam edeceğini söyledi. İlk eğitimde insan tanıma sanatı ve iletişim konusu işlendi. Yıldız, “Sahada daha güçlü bir çalışma için bu eğitimler öncelikle başkanlık divanına ve devamında ilçe yönetiminin tamamına verilecek” dedi.