Murat Büfesi'nin sahibi Bayram Kandemir: Milletimiz okumayı sevmiyor

“Bizi Size Ulaştıranlar” yazı dizimizin bugünkü konuğu Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi No: 53 Kocaeli Devlet Hastanesi karşısında hizmet veren Murat Büfesi’nin Sahibi Bayram Kandemir. 52 yıldır esnaflık yaptığını belirten 59 yaşındaki Kandemir, mesleklerinin zor olduğunu belirtirken yerel gazetelerin durumundan da bahsetti.

“ARTIK PARMAKLARIYLA GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORLAR”

Kandemir, “52 yıldır bu işi yapıyoruz. Babamın kurduğu bir işletmeyiz, hala kendisi çalışmaya devam ediyor, ben de yardımcı oluyorum. Meslek çok zor, insanlarla uğraşmak gerçekten çok kolay değil. Gazete tirajları her geçen gün düşüyor. İnsanlar artık parmaklarıyla telefonlarından güncel gelişmeleri takip edebiliyor” dedi.

“MİLLETİMİZ OKUMAYI SEVMİYOR”

Devamında Kandemir, “İzmit’te en çok gazete satan ilk üç bayiden biriyiz. İzmit merkezli yerel gazete sayısını fazla buluyorum. Yerel basın ve yazılı basının işi çok zor. Milletimiz okumayı sevmiyor. Mahallesinde bir kaza olacak veya cinayet o zaman insanlar yerel gazete istiyor” şeklinde konuştu.