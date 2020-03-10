Uzak Doğu’nun kalitesiz oyuncaklarına geçit yok

Ticaret Bakanlığı Oyuncak İhtisas Gümrüğü uygulamasını başlatıyor. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirecek yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi. Böylece yerli oyuncak sektörünün haksız rekabete karşı korunmasında önemli bir adım daha atılmış oldu. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Özellikle Uzak Doğu’dan gelip İran üzerinden yurda giren kalitesiz oyuncaklara dur diyecek bu uygulama koronavirüs salgını bu kadar ciddi bir tehdit oluştururken çocuklarımızın sağlığını korumak açısından son derece önemli” dedi.

YERLİ ÜRETİCİLER RAHATSIZDI

Yerli oyuncak üreticileri özellikle başta İran olmak üzere doğu sınırlarımız üzerinden giren Uzak Doğu menşeli kalitesiz oyuncaklardan rahatsızdı. Yerli oyuncak üreticilerinin sesi olan PAGEV Yerli Oyuncak Komitesi, 2014 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı ile sektörün haksız rekabete karşı korunması için çalışmalar yürütüyordu. Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya geçilen Oyuncak İhtisas Gümrükleri yerli oyuncak üreticilerinin haksız rekabetle mücadelesinde önemli bir adım oldu.