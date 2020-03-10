Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 14:48 TSİ- Gündem G: Dün 14:50 TSİ

Uzak Doğu’nun kalitesiz oyuncaklarına geçit yok

Ticaret Bakanlığı yerli oyuncak sektörünü sevindirecek Oyuncak İhtisas Gümrüğü uygulamasını başlatıyor
mask

Ticaret Bakanlığı Oyuncak İhtisas Gümrüğü uygulamasını başlatıyor. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirecek yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi. Böylece yerli oyuncak sektörünün haksız rekabete karşı korunmasında önemli bir adım daha atılmış oldu. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Özellikle Uzak Doğu’dan gelip İran üzerinden yurda giren kalitesiz oyuncaklara dur diyecek bu uygulama koronavirüs salgını bu kadar ciddi bir tehdit oluştururken çocuklarımızın sağlığını korumak açısından son derece önemli” dedi.

YERLİ ÜRETİCİLER RAHATSIZDI

Yerli oyuncak üreticileri özellikle başta İran olmak üzere doğu sınırlarımız üzerinden giren Uzak Doğu menşeli kalitesiz oyuncaklardan rahatsızdı. Yerli oyuncak üreticilerinin sesi olan PAGEV Yerli Oyuncak Komitesi, 2014 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı ile sektörün haksız rekabete karşı korunması için çalışmalar yürütüyordu. Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya geçilen Oyuncak İhtisas Gümrükleri yerli oyuncak üreticilerinin haksız rekabetle mücadelesinde önemli bir adım oldu.

Dün 14:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kolluk Gözetim Komisyonu tanıtıldı mask
Kolluk Gözetim Komisyonu tanıtıldı
Büyükşehir, Gebze ve Darıca greve mi gidiyor? mask
Büyükşehir, Gebze ve Darıca greve mi gidiyor?
Başiskele Belediyesi’nden “Kariyer Günleri”ne destek mask
Başiskele Belediyesi’nden “Kariyer Günleri”ne destek
Çeker ve heyetinden Başhekim Cantürk’e ziyaret mask
Çeker ve heyetinden Başhekim Cantürk’e ziyaret
Körfez’de eğitim kurumlarına ‘Sıfır Atık’ eğitimi mask
Körfez’de eğitim kurumlarına ‘Sıfır Atık’ eğitimi
Derince, şehitlerimiz için tek yürek mask
Derince, şehitlerimiz için tek yürek
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
'Bu çağda böyle köy mü olur?' mask
'Bu çağda böyle köy mü olur?'
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Dilovası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı mask
Dilovası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Gölcük'e yeni üst geçit mask
Gölcük'e yeni üst geçit
Kurucular kurulunda Kocaeli'den 4 isim var! mask
Kurucular kurulunda Kocaeli'den 4 isim var!

GALERİ

Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat mask
Samanlı Dağları’nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL