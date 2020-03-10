İşsizlik rakamları açıklandı: İşsiz oranımız yüzde 13,7

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %44,7 oldu.

15-64 YAŞ ARASI İŞSİZLİK YÜZDE 14

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artışla, %14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla %15,9 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,6 puanlık azalışla %49,3, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla %57,3 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artışla, %25,0, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak %31,9 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık azalışla %42,5 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla %25,4 seviyesinde gerçekleşti.