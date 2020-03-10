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Fabrikadan lastik çalan 3 kişi polise yakalandı

Kartepe’de bulunan bir lastik fabrikasından piyasa değeri 130 bin TL olan oto lastiği çaldığı öne sürülen 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasından piyasa değeri 130 bin TL olan araç lastiklerinin çalınması ile ilgili fabrikadan yapılan ihbar üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ile olayı gerçekleştiren ve satışına aracılık yapan 3 kişi tespit edildi. 9  Mart günü İzmit ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda lastikleri çalan ve satışına aracılık yapan M.B.,Ş.H. ve F.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların çaldıkları lastikler ise Körfez ilçesinde bir depoda bulunarak fabrika yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Dün 14:51 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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