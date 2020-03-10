ADD Karamürsel’de Purut güven tazeledi

ADD Karamürsel Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı. Tek listeyle seçime gidilen kongre sonucunda, mevcut başkan Münteha Purut, 5’inci kez başkanlığa seçildi. Divan Başkanlığını İzmit ADD Başkanı Ahmet Kavaz yaparken yardımcılığını Recep Küçük, katipliğini Volkan Özdinç ve Hacer Bağdat yaptı. Kongrede 8 Mart Dünya Kadın Günü de kutlanarak kadınlara Atatürk magneti dağıtıldı.

“HİÇ İHANET ETMEDİM”

ADD Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut, “10 yıldır derneğin başkanlığını yapıyorum. Arkadaşlarım yine görev verdiler. O zamandan bu zamana kadar ihanet etmedim. Yine başkan olarak yeni yönetimle birlikte yoğun şekilde çalışmalarımızı kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

MÜNTEHA PURUT’UN YÖNETİMİ

Münteha Purut

Cemile Birol

Bilgütay Bağdat

Nurten Karadere

Evren Geredeoğlu

Erdal Gencer

Osman Uğurlu

DENETİM KURULU

Cemal Çalık

Recep Küçük

Suat Ülkü

DİSİPLİN KURULU

Ahmet Çalık

Selami Dikdere

Fatma Şule Kazanç

ÜST KURUL

Gülten Pençe