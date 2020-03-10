ADD Karamürsel’de Purut güven tazeledi

ADD Karamürsel Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı. Tek listeyle seçime gidilen kongre sonucunda, mevcut başkan Münteha Purut, 5’inci kez başkanlığa seçildi. Divan Başkanlığını İzmit ADD Başkanı Ahmet Kavaz yaparken yardımcılığını Recep Küçük, katipliğini Volkan Özdinç ve Hacer Bağdat yaptı. Kongrede 8 Mart Dünya Kadın Günü de kutlanarak kadınlara Atatürk magneti dağıtıldı.
“HİÇ İHANET ETMEDİM”
ADD Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut, “10 yıldır derneğin başkanlığını yapıyorum. Arkadaşlarım yine görev verdiler. O zamandan bu zamana kadar ihanet etmedim. Yine başkan olarak yeni yönetimle birlikte yoğun şekilde çalışmalarımızı kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
MÜNTEHA PURUT’UN YÖNETİMİ
Münteha Purut
Cemile Birol
Bilgütay Bağdat
Nurten Karadere
Evren Geredeoğlu
Erdal Gencer
Osman Uğurlu
DENETİM KURULU
Cemal Çalık
Recep Küçük
Suat Ülkü
DİSİPLİN KURULU
Ahmet Çalık
Selami Dikdere
Fatma Şule Kazanç
ÜST KURUL
Gülten Pençe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz