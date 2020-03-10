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Derince, şehitlerimiz için tek yürek

Derince Hemşehri Dernekleri Platformu'nun 'Gün Birlik Günüdür' sloganıyla Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenledikleri Şehitlerimizi Anma Programı’nda Derince adeta tek yürek oldu
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Geçtiğimiz haftalarda Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimizin ateşi tüm ülkemize düşmüştü. Derince’de yer alan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Derince Hemşehri Dernekleri Platformu da yaşanan bu olayın ardından 'Gün Birlik Günüdür' sloganıyla bir program düzenleme kararı aldı. Derince Belediyesi’nin katkılarıyla Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Şehitlerimizi Anma Programı’nda salon tıklım tıklım dolarken, ellerine ay yıldızlı bayrakları alan katılımcılar da hep birlikte dualar etti.

KURAN-I KERİM TİLAVETİ

Başta İdlib şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin rahmetle anıldığı programa Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, gaziler, şehit ve gazi aileleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Derince Hemşehri Dernekleri Platformu’nun hazırladığı bildiriyi okudu. Derince İlçe Müftülüğü İmam Hatipleri, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunarak kasideler okudu.

Dün 14:56 TSİ - Gündem

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