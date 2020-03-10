Körfez’de eğitim kurumlarına ‘Sıfır Atık’ eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Körfez’de bulunan eğitim kurumlarının yöneticilerine ‘Sıfır Atık’ sisteminde yapılması gerekenler ile ilgili eğitim verildi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitime, Büyükşehir Belediyesi çevre yetkilileri, Körfez’de bulunan eğitim kurumlarının yöneticileri ve Körfez Belediyesi çevre birimi görevlileri katılım sağladı. Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, etrafa rastgele bırakılan ve kötü görüntü oluşturan hacimli atıklar için de 2 mobil ekip oluşturdu.