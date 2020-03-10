Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Körfez’de bulunan eğitim kurumlarının yöneticilerine ‘Sıfır Atık’ sisteminde yapılması gerekenler ile ilgili eğitim verildi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitime, Büyükşehir Belediyesi çevre yetkilileri, Körfez’de bulunan eğitim kurumlarının yöneticileri ve Körfez Belediyesi çevre birimi görevlileri katılım sağladı. Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, etrafa rastgele bırakılan ve kötü görüntü oluşturan hacimli atıklar için de 2 mobil ekip oluşturdu.
Dün 14:57 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 14:59 TSİ
Körfez’de eğitim kurumlarına ‘Sıfır Atık’ eğitimi
Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitim kurumlarının yöneticilerine ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz