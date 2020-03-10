Erenkaya’dan Yıldızlı’ya ziyaret

1 Mart’ta gerçekleştirilen, 3 adayın yarıştığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan İl Kongresi’nde 28 oy Bozkurt Uslu, 256 oy Hikmet Erenkaya, 322 oy ise Harun Yıldızlı aldı. Harun Yıldızlı seçilmiş il başkanı olmasının ardından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen mazbata alım törenine Yıldızlı iki adayı da davet ederken, davete icabet eden Bozkurt Uslu adliyede Yıldızlı’yı tebrik etti. Erenkaya’nın gelmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
BAŞARILAR DİLEDİ
Eski İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya ve partide önemli görevlerde bulunan Orhan Dönmez, İsmet Kanik, Remzi Özkan, Mustafa Kahraman dün il binasına giderek Yıldızlı’ya başarılar diledi. Heyeti Yıldızlı ve yönetimi karşılarken, CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan paylaşımda, “Ne güzel söylemiş üstad Nazım; “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" diye” ifadelerinde bulunuldu.
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Yorumlar
(1 )
Hasan - Tebrik ederim sizlere de bu yakışır.
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