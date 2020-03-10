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Başiskele Belediyesi’nden “Kariyer Günleri”ne destek

Başiskele’de öğrencilere yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gelecek nesillere büyük destek veren Başiskele Belediyesi, kariyer günlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı
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Başiskele Anadolu Lisesi tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Meslek ve Kariyer Günleri” etkinliğine Başiskele Belediyesi de destek verdi. Öğrencilerin mesleki gelişim düzeylerini geliştirmek ve kariyer hedeflerine yön vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Başiskele Belediyesi’nden Diyetisyen Şule Kılıç ve Avukat Oğuzhan Ünal katıldı. Verilen eğitimlerde öğrencilere kariyer ve meslek dalları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

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