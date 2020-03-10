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Çeker ve heyetinden Başhekim Cantürk’e ziyaret

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker, heyeti ile KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü makamında ziyaret etti
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Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Sema Gümüş,  KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Özlem Çağın, Temsilci Yalçın Gül, Çiğdem Aktaş,  Adem Ayata İle birlikte KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü makamında ziyaret etti. Sağlık sektöründeki güncel sorunlar ile kurumda görev yapan sağlık çalışanların sorunlarının konuşulduğu ziyaretten her iki taraf da memnun kaldı. Başkan Çeker çalışanların sorunlarının çözümünde hassasiyet beklediklerini ifade etti.  Ziyaret için Başhekim Cantürk, Başkan Çeker ve heyetine teşekkür etti.

“DİYALOG VE UZLAŞIDAN YANAYIZ”

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şube Başkanı Çeker; Sorumlu sendikal anlayışımız çerçevesinde kurumda görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm bulunması çalışan ile kurumu ortak bir noktada buluşturmak ve her iki kesiminde mutlu olması için bugün bu ziyaretimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sendika olarak diyalog ve uzlaşıdan yanayız. Amaç üzüm yemek. Sendika olarak kurumu temsil eden şahsiyetler ile husumetimiz olması söz konusu dahi olamaz. Amacımız sorunların çözümünde kamu işvereni ile çalışan arasında köprü vazifesi görmektir” dedi.

Dün 14:59 TSİ - Gündem

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