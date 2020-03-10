Büyükşehir, Gebze ve Darıca greve mi gidiyor?

Hizmet-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu, Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ve Darıca Belediyeleri adına işveren sendikası Yerel-Sen’le, 4 aydır devam eden ve 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Tarafların 2 ay süren yasal görüşme süresi sonunda anlaşma sağlanamaması üzerine, resmi arabulucuya gidilmiş, burada da anlaşma sağlanamayınca, Hizmet-İş Sendikası tarafından 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşme kanunu gereği, grev oylaması kararı alındı. Bu hafta bu işyerleri için yasal prosedürler tamamlanarak çalışan işçiler tarafından grev oylaması yapılacak.

ERSOY: MASADA BİTİRELİM

Greve evet çakarsa grev sürecine başlanmış olacak, greve hayır çakarsa sözleşme yüksek hakem kuruluna gönderilerek, hakem kurulunda bağıtlanmış olacak. Yaklaşık 4 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenler adına Yerelsen sendikası bu belediyeler için, altı aylık dilimler halinde ilk altı ay %4, ikinci altı ay %4 şeklinde teklif vermiş, ancak Hizmet-İş Sendikası bu teklifi kabul etmemişti. Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, “Yıllardır çalıştığımız, emek verdiğimiz, huzur içinde çalıştığımız belediyelerde grev kararı da almak istemiyoruz. Biz istiyoruz ki iş barışı ve huzuru bozulmasın, yıllardır olduğu gibi bu sözleşmeleri de masada bitirelim” dedi.