GTÜ’de “Korkma, Sinme, Şiddete Dur De” semineri

Kocaeli İl Jandarma komutanlığınca korkma sinme şiddete dur de projesi kapsamında Gebze teknik üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda seminer verildi. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, Kocaeli İl ve Gebze İlçe Jandarma Komutanlıklarından görevliler, GTÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katılım gösterdi.

KADINI KORUYAN KANUN VAR

Programın açılış konuşmasında Aile içi ve kadına yönelik şiddet yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada ciddi bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Kocaeli İl Jandarma Kadın ve Çocuk Birim Amiri Jandarma Astsubay kıdemli Üst Çavuş Şenay Arslan, “Şiddetin nedenleri; düşük özgüven, yetersizlik hissi, başarısızlık hissi, madde bağımlılığı, fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar. Şiddet mağdurunun beyanı esas olduğu için kolluk kuvvetlerince koruma altına alınıp kanun devreye giriyor. Kadınlarımız için KADES uygulaması var. Cep telefonuna indirip Polis ve Jandarma ekiplerine ulaşabiliyorsunuz. Devlet eliyle kadınlarımızı korumak için her şey yapılıyor. 6284 kanun kadın istemese dahi, kadını koruyan kanun var’’ şeklinde konuştu.

132 MAHALLEDE 3 BİN 328 KADIN VE 2 BİN 640 ERKEĞE EĞİTİM VERİLDİ

Kocaeli İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Tuğba Uğur,'' Kadın konuk evinde amaçladığımız şey, kadının güçlenmesi. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Kreş desteği, ev kurma desteği gibi. Kadın ve erkeğe belirli roller yüklüyoruz. Bu roller bizi eşitsizliğe, ayrılığa götürüyor. Cinsiyet eşitsizliği şiddetin temelini oluşturuyor. Tüm illerde hizmet veriliyor. ŞÖNİM Kocaeli' de 3-4 yıllık kurum. 5 tane yerimiz var. Kocaeli'de gelen ihbarlara hepimiz kendimiz gidip görüşüyoruz. Sığınma talebi olan varsa ilk önce bize gelir. Hayatımızda alışkanlıklarımız vazgeçilmezlerimiz olabiliyor” şeklinde konuştu. Ayrıca İl Jandarma komutanlığı tarafından yaklaşık 1 yıl önce başlatılan proje çerçevesinde şu ana kadar 132 mahallede 3 bin 328 kadın ve 2 bin 640 erkeğe eğitim verildiği öğrenildi.