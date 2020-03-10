Kolluk Gözetim Komisyonu tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kurulan Kolluk Gözetim Komisyonunun tanıtılması ve kamu farkındalığının arttırılması programı Başiskele’de bulunan Wellborn Otel’de gerçekleştirildi. Programa Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Kök, Mülkiye Başmüfettişi Mete Gürbüz, Mülkiye müfettişi Hakan Arıkan, Mülkiye Müfettişi Cumhur Çilesiz, Mülkiye Müfettişi Kürşat İmran Ağca, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, ilçe kaymakamları ve vali yardımcıları katıldı.

SAYDAMLIK VE GÜVENİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Kök, “Kolluk şikayet büroları oluşturuldu. Faaliyetler başladı. Yeni sistemde etkinlik, saydamlık ve güvenilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor. 2 Ocak’tan beri 3700 adet başvuru komisyona oluştu. Sadece şikayetler değil, memnuniyetler de bu başvuruların içerisinde yer alıyor. Bugün sisteme sizlerle birlikte bir tuğla daha koyuyoruz. Kadim şehrimiz Kocaeli’de gerçekleştirilen bu programın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE KONUSUNDA SIFIR TOLERANS

Kök’ün ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, “Kolluk kuvvetleri zaman zaman farklı ithamlarla karşı karşıya kalabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti zaman içerisinde çok önemli çalışmalarda bulunmuştur. İnsan hakları konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirildi. 4483 Sayılı kanun temel hak ve özgürlükler adına düzenlenmişti. Devletimiz işkence ve kötü muamele konusunda kararlı ve sıfır toleransla hareket ediyor. Önceki tarihlerde sistematik kötü muamele yapıldığı dile getirilirdi. Kolluk kuvvetlerimiz artık bu tür ithamlarda karşılaşmayacak şekilde kendisini geliştirdi, duyarlı hale geldi. Kolluk Gözetim Komisyonu da bu gelinen noktayı daha ileriye taşımak adına ortaya konan bir uygulama” dedi.

OLUMLU SONUÇLAR ELDE EDİLECEKTİR

Aksoy, “Bugün ilimizde bu konudaki farkındalığı arttırmak adına bu toplantıyı yapıyoruz. İddia edilen her hususu kayıt içerisinde tutmak ve şikayetleri gözlemleme fırsatı sunacak bu sistem. Komisyon yapılması gereken çalışmaları ilgili bakanlıklara öneri halinde sunacak. Kolluk güçlerimizin titizlikle yaptığı çalışmalarda hem kolluk kuvvetlerimizin korunması hem de kamuoyundaki algının doğru olması anlamında olumlu sonuçlar elde edilecektir” şeklinde konuştu. Vali Aksoy’un konuşmasının ardından Kolluk Şikayet Sisteminin Dünya ve Türkiye’de Tarihsel Gelişimi adlı sunumu İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Hakan Arıkan tarafından katılımcılara aktarıldı.