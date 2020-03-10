Dinçel, Mesut'u affetti

Kocaelispor’da buzlar eridi. Geçtiğimiz hafta Kandıra’daki program sırasında hocasıyla tartışan Mesut Özdemir, affedildi ve teknik direktör Selahaddin Dinçel Mesut’a sarılarak dünkü idmana dahil etti. Bu futbolcu hazır olursa pazar günü maçta yerini alabilecek.