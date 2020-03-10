Kocaelispor’da buzlar eridi. Geçtiğimiz hafta Kandıra’daki program sırasında hocasıyla tartışan Mesut Özdemir, affedildi ve teknik direktör Selahaddin Dinçel Mesut’a sarılarak dünkü idmana dahil etti. Bu futbolcu hazır olursa pazar günü maçta yerini alabilecek.
Dün 15:47 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 17:32 TSİ
Dinçel, Mesut'u affetti
Selahaddin Dinçel, Kandıra’da tartıştığı futbolcu Mesut Özdemir affetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz