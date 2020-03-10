Ünlü: Cumhur İttifakı yoksa Hürriyet de yok

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü il binasında ülke ve kent gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ünlü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;“Bize MHP’lilere neden AK Parti’nin icraatlarını savunduğumuz sürekli soruluyor. Bizde bunları saha programlarımızda çokça anlattık. Biz kimsenin icraatlarını savunmuyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte türlü belaları başımızdan savuşturduk. Bizim sevdamız Türkiye’dir. Boş laflara itibar etmeyeceğimiz gibi bildiğimizden şaşmaz yolumuzdan da dönmeyiz. Gün bugündür. Çok cepheli bir mücadelenin tam ortasındayız. Karşımızda nasıl bir husumet çetesinin olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır. Milli birliğimizi açık ve kesin bir şekilde sağlamak ve bunu tüm dünyaya göstermek zorundayız.

“MECLİSİ SEÇİM OTOBÜSÜ SANIYOR”

İdlib’de karşımıza çıkan sadece Esed midir? ABD’si, Rusya’sı, Suudi Arabistan’ı, Fransa’sı karşımızda değil midir? Bizimle oyun olmayacağını varlığımıza göz dikenin ocağını söndüreceğimizi bizzat sahada gösterdik. Siyaset artık ikinci plandadır. Bize devlet adamları lazımdır. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkes devlet adamı olsun. Artık vatandaşlar samimi devlet adamları istiyor.Bakın Kocaeli’de bir belediye başkanı belediye meclisini seçim otobüsü sanmış, kendisini sosyal medya fenomeni sanıyor şov yapıyor.

“HÜRRİYET O KOLTUKTA OTURAMAZ”

İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet önce şunu bilecek, uzlaşma kültürünü hayata geçirin. Yani dediğimiz şudur. Cumhur İttifakı yoksa sende yoksun. O zaman ne yapmak gerekiyor bunu hayata geçirmek gerekiyor. Bir belediye başkanı o şekilde bağırarak çağırarak toplantı yapamaz. Cumhur İttifakı yoksa Hürriyet’te o koltukta oturamaz.”