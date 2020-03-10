Yıldızlı Gebze'den çıkarma yaptı

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen törenle mazbatasını alan CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı verdiği sözü tutarak ilk ziyaretini Gebze’ye gerçekleştirdi. Neredeyse tüm gün Gebze’de olan Yıldızlı birçok STK’yı ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti. Yıldızlı’ya ziyaretinde eşi Betül Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Yönetimi, Eski CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Gebze İlçe Örgütü ve çok sayıda partili eşlik etti.

ŞİMDİ SIRA BİRLİK OLMA ZAMANI

Günün ilk programı için CHP Gebze İlçe Örgütüne giden Yıldızlı burada partililer ile kahvaltı yaptı. Yoğun katılımın gerçekleştiği kahvaltı programının ardından üyeler ile toplantı yapıldı. Programda söz alan Başkan Yıldızlı,” Gökhan Başkanımın, Gökhan Kardeşimin yanındayım. Verdiğim sözü tuttum ve ilk gün buraya geldim. Zamanımızın büyük bir çoğunluğunu Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca’da geçireceğiz. Sıra birlik olma zamanı” diye konuştu.

SOKAĞA İNDİ

İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen programın ardından onlarca partiliden oluşan kalabalıkla Gebze sokaklarına inen Yıldızlı sohbet ettiği vatandaşların sorunlarını dinlerken not almayı ihmal etmedi. Programın devamında Dersimliler Derneği’ne giden Yıldızlı burada dernek üyeleri ile sohbet etti. Etkinlik sırasında basın mensuplarına konuşan Başkan Yıldızlı, “Memleketimiz neresi olursa olsun kalbimiz Kocaeli için çarpıyor. İnsanları kutuplaştırmadan, hangi dine, hangi ırka mensup olduğunu sorgulamadan sadece liyakat ve sevginin esas alındığı bir kent Kocaeli’nin inşası için çalışıyoruz” dedi.

SİYASETTE SEVGİNİN VE HOŞGÖRÜNÜN EN BÜYÜK KALESİ

Dersimliler Derneği’nin ardından Kars Ardahan Iğdır İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Yıldızlı burada dernek üyeleri ile uzun uzun sohbet etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Yıldızlı, ” Geçmişten güç alarak birlikte geleceğin Kocaeli’sini inşa edeceğiz. Biz biliyoruz ki, şehrimizde faaliyetlerini sürdüren tüm hemşeri dernekleri değerlerimize değer katıyorlar. İşte bu bağlamda da, şehrimizi dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri haline getirmek için tüm derneklere ve STK’larla birlikte çalışacağız. Türkiye’nin kentlileşme sürecinde önemli yeri olan bir dayanışma mekanizması olan tüm derneklerimizin yanındayız ve kardeşlerimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLAR İLE ÖZEL İLGİLENDİ

STK ziyaretlerine bir süre ara veren Yıldızlı CHP Darıca İlçe Başkanlığı’nın şehitlerimiz için düzenlemiş olduğu mevlit programına ve lokma dağıtımına katıldı. Darıca Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe katlım yoğun oldu. Vatandaşlara kendi elleri ile lokma dağıtan Başkan Yıldızlı çocuklara özel ilgi gösterdi. Programın ardından basın mensuplarına konuşan Başkan Yıldızlı,” Darıca İlçe Başkanlığımızın aziz şehitlerimiz için düzenlemiş olduğu lokma dağıtımına katıldık. Allah hayırlarını kabul etsin, vatan evlatlarımıza cennet nasip etsin” dedi.

HEMŞERİLERİNİ UNUTMADI

Darıca’dan sonra tekrar Gebze’ye geçen Yıldızlı hemşerilerini unutmadı. Gebze Artvinliler Derneği’ni ziyaret eden Başkan Yıldızlı Artvin’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 7 Mart tarihinde burada olduğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,” Kıymetli hemşerilerim beni çok samimi ve sıcak karşıladılar. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel ziyaretin 7 Mart Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne gelmesi beni ayrıca mutlu etti. Bizim için insanın nereli olduğu önemli değil, insan olması önemlidir. Üretmesi, ülkesi ve şehri için çalışması her şeyin üzerindedir” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARLA UZUN SÜRE SOHBET ETTİ

Gebze Artvinliler Derneği’nden sonra sırası ile Marmara Bitlisliler Derneği, Kocaeli Şebinkarahisarlılar Derneği ve Derince Artvinliler Derneği’ni ziyaret eden CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın gün içinde son durağı ise kısa adı ARIK DER olan Sivas İmranlı Arık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği oldu. Derneğin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile gerçekleştirdiği geceye katılan Yıldızlı burada vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.