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Dün 16:05 TSİ- Siyaset G: Dün 20:42 TSİ

Tamyüksel Kongre'de Yıldız'ı destekleyeceğini açıkladı

Yaklaşık 5 Sene önce Siyasi Partilerinin içerisinde ve Ülke Genelinde Demokrasi talebi ile yola çıkan Cesur Yürekli İnsanların onurlu mücadelesi neticesinde, Türk Milleti'nin Günden Güne dikta rejimine dönen Türk Siyaseti içerisinde umudu olarak doğan İYİ Parti'miz
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Kurulduğu günden bugüne ortaya koyduğu dik duruş, prensiplerinden asla taviz vermeyen ve Türk Milletinin menfaatleri söz konusu olduğunda yaptığı fedakarlıklar.. Genel Başkan'ımız Sn Meral Akşener'in bir anne şefkati ile tüm toplumu kucaklayan tavrı ile Türkiye'nin tıkanan Demokrasi yollarını açmış.. Türk Milletinin geleceğe yönelik umutlarının yeşermesine vesile olmuştur.

İYİ PARTİ SAMİMİ VE CESUR VATAN EVLATLARININ MÜCADELE CEPHESİDİR

İYİ Parti seçmeni ve teşkilatları kısa yoldan siyasi rant arayanların değil, samimi ve cesur vatan evlatlarının mücadele cephesidir. Ülkemizde ki kamplaşma siyasetinin karşısında ki en büyük Yenileşme ve İyileşme hareketidir. Gerçekleştirdiğimiz kongre'de Bu hareketin Kartepe İlçe Başkanı olarak hizmete devam etmemizi uygun gören.. Ülkemizde ki yatarılan korku dağlarına aldırmadan muhteşem bir kongre ile İktidar meşalesini Kartepe'den yakan Partililerimize tekrar teşekkür eder..

HALUK TAMYÜKSEL ŞANBAZ AĞABEYİMİ DESTEKLİYORUM


Demokrasi Talebi ile yola çıkan Cesur Yüreklilerin Kocaeli'de 22 Mart Günü gerçekleşecek olan İl Kongresinin Demokrasi Şöleni halinde gerçekleşeceğine tüm kalbimle inanıyorum.. Demokratik hakkımı kullanarak 2019 Yılının Şubat ayında şahsımıza güvenerek bu onurlu göreve atayan, Kartepe'de ortaya konmuş bir başarı tablosu var ise, verdiği karar ile bunun en önemli mimarı olan, desteğini ve gücünü ne zaman ihtiyaç duysak yanımızda hissettiğimiz İl Başkanım Değerli Ağabeyim Şanbaz Yıldız'ı gerçekleşecek olan Kongremizde destekleyeceğimi tüm kamuoyuna beyan ediyor.


Gerçekleşecek olan Kongremizin Kocaelimize, Partimize ve Ülkemize Hayırlara vesile olmasını diliyorum..

Dün 16:05 TSİ - Siyaset

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