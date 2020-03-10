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Kediye çarpmamak için otomobille iş yerine girdi

İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesinde aniden yola atlayan kedine çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü otomobille bir iş yerine girdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesinde seyir halinde olan M.K. isimli kadının kullandığı otomobil, aniden yola atlayan kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca kaldırıma çıktı. Hızını alamayan otomobil, bir nalbur dükkanının vitrinine çarparak durabilirken yola atlayan kedi ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler, otomobil sürücüsü M.K.’ya yardıma koşarken kazada iş yeri ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımdan aniden otomobilin önünde çıkan kedi ve kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün iş yerinin vitrinine çarpması yer alıyor.

Dün 16:25 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
01

Ceren - Vicdanlı sürücüymüş sen kediyi ezmedin ya Allah daha iyi araba nasip etsin inşallah, geçmiş olsun

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 10 Mart 16:56

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