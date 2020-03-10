Koronovirüs korkusu maske satışlarını patlattı

Tüm dünyaya yayılan, komşularımızda can kayıplarına neden olan koronovirüs korkusu Kocaeli’de vatandaşlara korkulu günler yaşatıyor. Türkiye’de henüz açıklanan vaka bulunmazken, vatandaşlar tedbir amacıyla maske almaya devam ediyor. Birçok tipi olan maske satışlarında önemli bir artış yaşanınca fiyatlar da birden yükseldi. Firmalar talebe yetişmekte zorluk yaşarken, bazı firmalar ve internet satışı yapanlar fahiş fiyatlar talep etmeye başladı.

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKET GEÇTİ

Normal fiyatın çok üzerinde satış yapan firmalar hakkında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan yaptığı açıklamada, maske fiyatlarının normale dönmesi için vatandaşlardan farklı fiyat uygulayanların Bakanlığa bildirilmesini istemişti. Pekcan’ın talimatı sonrası Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü de harekete geçti. İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya gazetemize denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“FATURALARDAN SONRA DEĞERLENDİRME YAPILACAK”

Denetimlerin devam ettiğini bildiren Uzunkaya, “Ecza depolarında, eczanelerde ve üretici firmalarda tespit yapıp denetliyoruz. Rastladığımız çok absürt bir durum yok ancak denetimlerimizde faturaları istiyoruz. Alış ile satış faturalarına bakıp aralarındaki farkın fahiş olup olmadığını tespit etmek için süre veriyoruz. Faturalar geldikten sonra değerlendirmeleri yapacağız” dedi.

“İHBARLARI ANINDA DEĞERLENDİRİYORUZ”

Uzunkaya süreç ile ilgili, “İhbar gördüğümüz ya da şüphe uyandıran bir yer varsa zamanına, saatine bakmaksızın hemen orayı denetim altına alıyoruz. Rutin denetimlerimiz de sahada sürekli devam edecek” şeklinde konuştu. Uzunkaya ayrıca elde edilen bulguların Valilik ile paylaşacağını da belirtti.

“ÇOK ÇABUK TÜKENİYOR”

Öte yandan geçtiğimiz gün gazetemize açıklamalarda bulunan Eczane Teknisyeni Hüseyin Gümüş, “Virüsten önce gelen vatandaşlar 3-5 tane tekli satın alıyordu. Şu anda ise 3 kutu, 5 kutu 50’lik maske talep ediyorlar. Elimizde 10-20 kutu varsa çok çabuk tükeniyor” ded