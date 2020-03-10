Şevket Kazan son yolculuğuna uğurlandı

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hayati Yazıcı, Bekir Bozdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.