Nevzat Doğan’a hapis cezası

İzmit Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Tanju Ömer Akalp'in şikâyetiyle İzmit Belediyesi Personel Müdürü Nedim Ulutaş ve İzmit Belediyesi eski Başkanı Dr. Nevzat Doğan hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Nevzat Doğan katılmadı.

ÖNCE 1 YIL VERDİ, SONRA ARTTIRDI

Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Üzeyir Kazan, Nevzat Doğan ve Nedim Ulutaş’ın görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini sabit görerek sanıklar hakkında 1 yıl hapis cezası verdi. Hâkim daha sonra sanıkların suç işleme icrası kapsamında Tanju Ömer Akalp’a aynı suçu birden fazla kez işledikleri gerekçesiyle eylemlerinin niteliği dikkate alınarak cezalarında 1/3 oranında artırım yaptı ve hapis cezasını 1 yıl 4 ay hapis cezasına yükseltti.

İYİ HALDEN İNDİRİM VERDİ

Verilen 1 yıl 4 ay hapis cezasında sanıkların duruşmadaki iyi halleri dikkate alınarak 1/6 oranında indirim yapıldı. Böylece hapis cezası 1 yıl 1 ay 10 güne düştü. Mahkeme, sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri hususuna kanaat getirerek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Nevzat Doğan ve Nedim Ulutaş’a 5 yıllık denetim süresi verildi. 5 yıl içerisinde herhangi bir suça karışmazlar ise bu suçu da işlememiş sayılacaklar.

OLAYIN PERDE ARKASI

Nevzat Doğan ve Nedim Ulutaş'ın ıslak imzalı belgelerle ve çeşitli yöntemlerle İzmit Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Tanju Ömer Akalp'i sürgüne gönderdiği ve mobbing uyguladıkları iddia ediliyordu. Akmeşe'de ve Alikahya'da görevlendirilen başkan yardımcısı Tanju Ömer Akalp'in görev tanımında "başıboş hayvanların tespiti" yazıyordu. Tanju Ömer Akalp bu nedenle Nevzat Doğan ve Nedim Ulutaş hakkında şikâyetçi olmuştu. (Kocaeli Denge)