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Erenkaya'dan Yıldızlı'ya dostluk ziyareti

İl Başkanlığı seçimlerinin ardından Hikmet Erenkaya büyük bir incelik örneği göstererek Yıldızlı ve yönetimini tebrik ziyaretine gitti

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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1 Mart tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi’nde Hikmet Erenkaya, Yıldızlı ve yönetimini ziyaret etti.  İl binasında gerçekleştirilen ziyarete İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il yönetimi katıldı. Ziyarette konuşan Yıldızlı,” Seçimler, kongreler gelip geçicidir. Biz büyük bir aileyiz. Hepimiz bu aile içinde kıymetli fertleriz. Bu kara düzeni ele ele tutuşarak ve birbirimize kenetlenerek yıkabiliriz” diye konuştu.

ŞİMDİ KENETLENME ZAMANI

Başkan Yıldızlı, “Partimizin kökleri ulu bir çınar gibidir. Bu parti; Leyla Atakan, Erol Köse, Sefa Sirmen, Rafet Yıldızlı, Hikmet Erenkaya gibi birçok değere ev sahipliği yapmıştır. Hikmet Erenkaya ağabeyimiz partimiz için çok büyük bir değerdir. Kendisi ziyareti ile bizi çok mutlu etmiştir. Ülkemiz çok zor günler geçiriyor. Halkımızın umudu Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bu umutla ve inançla birbirimize daha sıkı kenetlenerek, insanları kutuplaştırmayıp iktidar yürüyüşümüze aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

KAZANAN CHP

“ Kongremizi buruk bir ortamda geçirdik. Kongreler aslında biz CHP’liler için demokrasi şölenidir. Artık kongremiz bitti. Şimdi el ele vererek bu karanlığı birlikte deleceğiz. Gün birlik olma günüdür. Gün partimize daha sıkı sarılmanın günüdür. Gün altı okun altında toplanma günüdür” dedi. Dostluk ve samimi ortamın gözlemlendiği ziyarette ikilinin ortak açıklamasında kazananın CHP olduğu vurgulandı. Dostluk rüzgârlarının estiği ziyaretin ardından ikili hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.

 

Dün 17:21 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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