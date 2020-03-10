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Dini nikahlı eşi tarafından katledilmişti! Karar çıktı...

İzmit'te 6 yıldır birlikte yaşadığı kadını, çıkan kıskançlık tartışması sonrasında çocuğunun gözleri önünde öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, 17 Nisan 2018 tarihinde izmit Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serpil Ertekin, 6 yıllık dini nikahlı eşi Duran Günyeli ile kıskançlık nedeni ile evde tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan Duran Günyeli, Ertekin’e 6 kez ateş etti. Kurşunların 2 ‘sinin isabet ettiği Ertekin, oğlunun gözü önünde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Duran Günyeli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, Ertekin’in kendisini aldattığını ve çıkan kavga sırasında kendisini silahı ile öldürdüğünü söyledi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BEN SERPİL'E ÇOK DEĞER VERMİŞTİM"

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten öldürme’ suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada cinayet zanlısı Duran Günyeli, taraf avukatları hakim karşısında hazır bulundu. Duruşmada söz alan cinayet zanlısı Günyeli, Ertekin’i ağır tahrik altında öldürdüğünü iddia ederek, “Ben Serpil’e çok değer vermiştim. Ben 6-7 yıl kendisi ile birlikte aynı evde yaşadım. Ben onu eşim olarak görürken, bunun karşılığında aldatıldım, tehdit edildim. Beni öldürmekle tehdit etti. Bu olaylar da bunlar nedeni ile meydana geldi” dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Savunma yapan mağdur avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan sanık avukatları ise müvekkillerinin maktul tarafından aldatıldığının elde edilen belgelerle tespit edildiğini ve cinayeti ağır tahrik altında işlediğini belirterek, sanık hakkında verilecek olan cezada gerekli indirimlerin yapılmasını istediler. Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Duran Günyeli’yi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Dün 17:22 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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