A Milli Takımımıza Koronavirüs engeli

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolu sarsmaya devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.
TÜRKİYE'DE OYNANMASI DA GÜNDEME GELDİ
A Milli Takımımız 27 Mart'ta Slovenya ile Ljubljana'da, 30 Mart'ta da Avusturya ile Viyanada birer özel maç yapacak.Karşılaşmaların ertelenmesinin ya da Türkiye'ye alınmasının da gündeme geldiği, ancak seyircisiz oynama kararı alındığı kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz