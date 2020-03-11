Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.
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Sağlık Bakanlığı izinleri iptal etti
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle sağlık personelinin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz