Tolga Havuç'tan hocası Hülagü'ye ziyaret

Taban birliklerinin ve kent bürokrasisinin adeta tam destek verdiği 7. Olimpiyat Yıldızları Cimnastik ve Bale Şöleni programına Türkiye Cimnastik Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Ak Güler Gurup A.Ş, Kocaeli Anneleri Derneği destek veriyor…

ŞÖLEN İÇİN BİLGİ VERDİ

İlimizin başarılı gençlerinden Kulüp Başkanı Tolga Havuç muhteşem şölen daveti için Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü makamında ziyaret ederek hep kulüp çalışmaları hemde büyük şölenin detayları hakkında bilgilendirme yaptı…

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kocaeli Üniversitesi’nin tam destek verdiği şölen için Kulüp Başkanı Tolga Havuç, hocası Prof. Dr Sadettin Hülagü’ye teşekkürlerini ileterek temennilerini sundu…

HÜLAGÜ HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Ziyaret ile ilgili kısa bir açıklama yapan genç Başkan Havuç: ‘Çalışmalarıyla ülkemizin gururu ve biz öğrencilerinin her zaman yanında destekçisi olan Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü hocamıza büyük şölenimizin davetiyesini takdim ederek tüm Kocaeli Üniversitesi ailemizi programımıza davet ettik. Biz öğrencilerine ve üniversitemize her zaman değer katan, Üniversitemizi Kocaeli ile bütünleştirerek kentimize değer katan Prof. Dr Sadettin Hülagü hocamıza şahsım ve temsil etmiş olduğum camiam adına teşekkürlerimi sunuyorum.’ Dedi.