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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona virüsüyle ilgili okulların tatil edilip edilmemesi ile ilgili açıklamada bulundu. Selçuk, "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" dedi.