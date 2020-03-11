Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Corona virüsü salgını kapsamında okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşeceğini açıklamasının ardından vatandaşlarda büyük bir merak oluşmuştu.
Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
* Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
* Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.
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Yorumlar
(2 )
Nermin - Tatil dir truzimdur bunun la ilgili konuşuyorlar okullar ne olucak lütfen bunu haber verin
Nuray Özbey - Tatil.yapin lutfen
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