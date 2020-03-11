İzmit Belediyesi, iş alım süresini uzattı

İzmit Belediyesi, iştiraklerinden BEKAŞ A.Ş. bünyesinde istihdam edilmek üzere iki (2) AB Proje Uzmanı alımı için başvuru sürecini uzattı. Daha önce verilen ilanda 4 Mart 2020 olarak belirlenen son başvuru tarihi, 18 Mart 2020 Çarşamba günü olarak değiştirildi. Söz konusu personel alımına ilişkin 28.02.2020 – 04.03.2020 tarihleri arasında yapılan iş başvurularının geçerliliğinin devam etmekte olduğu, başvuran adayların yeniden başvurmasına gerek olmadığı bildirildi.



18 MART’A UZATILDI

İzmit Belediyesi Avrupa Birliği, TUBİTAK, TKDK ( Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen hibe programlarına ilişkin proje hazırlama ve proje yönetimi alanında yürüteceği projelerde tam zamanlı görev alabilecek 2 AB Proje Uzmanı alacak. Personel alımı için müracaatlar 18.03.2020 tarihine kadar kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılacak.



YAZILI SINAV 25 MART’TA

Sınava girmeye hak kazanan adayların duyurusu: 20.03.2020 tarihinde İzmit Belediyesinin kanallarından izmit.bel.tr ve kariyer.izmit.bel.tr adreslerinden yapılacak. Yazılı sınav 25.03.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak. Mülakat tarihi ise başvuru sayısına göre daha sonra belirlenecek.



SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Sınav başvuru için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve İletişim Fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun; (Yüksek Lisansını tamamlamış ya da doktora öğrencisi tercih sebebidir)

AB eğitim ve gençlik programlarına katılmış;

Ulusal ve uluslararası hibe programları kapsamında Proje Hazırlama ve Yürütme konusunda en az 2 yıl deneyimli;

Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına sahip projelerde iş planı ve fizibilite hazırlama konusunda en az 2 yıl deneyimli;

Çok iyi derecede İngilizce bilen; (2. Dil tercih sebebidir)

İletişimi ve ikna kabiliyeti kuvvetli;

MS Office programlarını (Word, Excel, Powerpoint) iyi derecede kullanabilen;

Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek;

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip;

Zaman yönetiminde etkin;

Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip;

Erkek adaylar için askerliğini yapmış;

Tercihen 23-45 yaş aralığında;

En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen;

Adli sicil kaydı bulunmayan;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel veya bedensel engeli bulunmayan;

Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.



SINAV KONULARI

Mesleki alan

Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi

Genel Kültür

Etik davranış İlkeleri



BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Diploma veya mezuniyet belgesi

İkametgâh

AB eğitim ve programlarına ilişkin belgeler

İş Tecrübelerini içeren kısa özgeçmiş