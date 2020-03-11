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Apple sahiplerine koronavirüs uyarısı!

Dünyada hızla yayılan ve pek çok ülkede görülen koronavirüs, vatandaşların yanı sıra büyük şirketlerin de önlem almasına neden oldu. Teknoloji devi Apple ise Koronavirüs nedeniyle ‘’Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz’’ adı altında yeni bir rehber hazırladı.
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Çin’de yayılmaya başlayan ve gittikçe tüm dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül Koronavirüsü nedeniyle birçok ülke güvenlik tebdirlerini artırırken, büyük kuruluşlar da müşterilerini korumak adına bir dizi önlem alıyor.  Telefonların temizliği söz konusu olduğunda ise bu önlemlerden en dikkat çekici olanı ise Apple’ın destek sayfasına yüklediği ‘’Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz’’ temalı rehber oldu.

Daha önce de “Temizlik ürünleri kullanmayın” uyarısı yapan Apple’ın güncellenen kılavuzunda dikkat çeken açıklama şöyle:

“Apple ürünümde dezenfektan kullanmak uygun mudur? Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak, Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini nazikçe silebilirsiniz.”

Telefonunuzun temizliği için öncelikle iPhone'u kapalı tutun ve şarj kablosu takılıysa çıkarın. Ardından yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bir bez (örneğin, lens temizleme bezi) kullanın. Sonrasında eğer cihazın üzerindeki malzeme kalıntısı halen çıkmadıysa bu kez yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle ve ılık sabunlu suyla silin.

Açıklıkları neme maruz bırakmayın ve elbette basınçlı hava ile telefonunuzu temizlemeye çalışmayın. Aerosol spreyler, çözücüler veya aşındırıcı maddeler kullanmamaya dikkat edin. Temizleyicileri doğrudan ürüne sakın püskürtmeyin.

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