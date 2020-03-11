İYİ Parti Gebze’de görev dağılımı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini kamuoyuna duyuran ve yenilenmiş isimlerle yola devam edecek olan İYİ Parti Gebze’de İlçe Başkanı Burak Uluköylü, ilçe yönetiminde görev dağılımını belirledi. İlçe Başkanı Uluköylü, “Görev dağılımlarımız hepimize hayırlı uğurlu olsun” yorumunu yaptı.

YÜREK YÜREĞE VERECEĞİZ

Parti binasında gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren toplantıda konuşan İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, “Yola ahlaklı ve temiz siyaset felsefesiyle çıktık. Bu anlamda görev dağılımlarımızı gerçekleştirdik. Görev dağılımlarımız hem partimize hem de kentimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm yönetici arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Birlikte iyi şeyler yapacağız. Her şey iyi olacak” şeklinde konuştu. Uluköylü, “Partimizin kısa süre içerisinde taşınacağı yeni binasında yepyeni bir enerjiyle hep beraber başarılı olacağımıza inancım tam. Kol kola verip yürek yüreğe çalışacağız. Gebze’de adımızdan söz ettireceğiz.” dedi.