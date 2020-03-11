Karakadılar:Kandıra’dan başlayacağım

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) geçtiğimiz gün gerçekleştirilen İl Gençlik Kolları Kongresi’nde mevcut başkan yaş haddinden dolayı aday olamazken, kongrede Zeki Karakadılar ve Dilşat Hasret Haczeyni yarıştı. 323 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 253 delege oy kullandı. 1 oy geçersiz sayılırken Dilşat Hasret Haczeyni 73 oy aldı. Av. Zeki Karakadılar 179 oy alarak CHP Kocaeli Gençlik Kolları’nın yeni il başkanı oldu.

YOĞUN KATILIM

Seçimi Karakadılar’ın kazanmasının ardından dün akşam CHP İl binasında devir teslim töreni gerçekleştirdi. Törene İl Başkanı Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, il yöneticileri, ilçe gençlik kolları başkanları ve kongrede aday olan Dilşat Hasret Haczeyni ile çok sayıda partili katılım sağladı.

“İL BAŞKANININ YANINDA GENÇLİK OLACAK”

Törende konuşma yapan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “CHP’nin gençliği Türkiye’nin geleceğidir. Hepinizin gözlerinde ışıltıyı görüyorum. CHP iktidara gidiyor. İki arkadaşımız da burada. Bu resim bizi iktidara götürecek resim. Emre’ye emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kongreler olur ve biter sandığı kapatmalıyız. Seçimler bitti birlik ve beraberlik zamanı. İl başkanı olarak gençlik örgütlerinin yanında olacağım. Ben de sizin gibi gençlik örgütlerinden geldim. Birleştirici ve bütünleştirici olun. Sokaktaki il başkanının yanında gençlik olacak. Gideceğimiz her yere eşlerimizle gideceğiz. Bekarlara şimdiden söylüyorum evlenince yapmaları gereken eşleriyle sosyal hayatı paylaşmak” dedi.

“ÖZÜR DİLİYORUM”

Yaş haddinden dolayı aday olamayan önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ise konuşmasında, “27 ay boyunca yaptığım görev bitmiş bulunuyor. Acısıyla tatlısıyla bir süreç geçmiş oldu. 27 ay önce burada Murat kardeşimden bu görevi devraldım. Şimdi gönül rahatlığıyla iki yıl görev yaptığım Zeki Karakadılar’a görevimi devrediyorum. Biri yerel biri genel iki seçim atlattık. Elimizden geldiğince değerlerimizi anlatmaya çalıştık. Takdir bundan sonraki CHP’li arkadaşların yol arkadaşlarında. Belki yanlışlıklarımız olabilir. Bilerek veya bilmeyerek kırdıklarımızdan özür diliyorum” şeklinde konuştu.

“KANDIRA’DAN BAŞLAYACAĞIM”

Son olarak konuşan CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Bakanı Zeki Karakadılar, “İki yıl boyunca yöneticilik yaparken beni öne çıkararak başkan seçtiniz. Artık seçim bitti. Dilşat kardeşime de teşekkür ederim seçime katıldığı için. Biz artık birlikte mücadele edeceğiz. Harun Başkanım batıdan başladı ben de Kandıra’dan başlayacağım” dedi. Tören sonunda adaylardan Dilşat Hasret Haczeyni Karadılar’a kitap hediye ederken, Karakadılar ise Haczeyni’ye çiçek takdim etti. İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar görevi bırakan Andız’a plaket takdim etti.