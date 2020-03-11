Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:34 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:27 TSİ

İYİ Parti Kocaeli’den Akşener’e davet

İYİ Parti Kocaeli il Başkanı Şanbaz Yıldız, il divan kurulu üyeleri ile birlikte Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret ederek kongreye davet etti

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

İYİ Parti’de kongre takvimi kapsamında ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından sıra 22 Mart’ta Yahya Kaptan’da bulunan Ramada Otel’de gerçekleştirilecek olan il kongresine geldi. İYİ Parti İl Yönetimi geçtiğimiz gün Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret ederek kongreye davet etti. Heyette İl Başkanı Şanbaz Yıldız, il divan kurulu üyeleri, İl Sekreteri Şaban Ufuk, İl Muhasibi Güzin Aşkın Alparslan Atalı ve il başkan yardımcıları bulundu.

SOHBET ETTİLER

Heyet önce İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından Genel Başkan Meral Akşener’i mecliste ziyaret ederek kongre davetinde bulundu. Kocaeli teşkilatıyla sohbet gerçekleştiren Akşener, il yönetimine çalışmalarında kolaylıklar dileyerek kongre sürecinin Kocaeli’ye ve partiye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Heyet daha sonrasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine de davetiye verdi.

Bugün 09:34 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İYİ Parti Gebze’de görev dağılımı yapıldı mask
İYİ Parti Gebze’de görev dağılımı yapıldı
Türel: Milli Görüş’ün motoru gençlerdir mask
Türel: Milli Görüş’ün motoru gençlerdir
Büyükakın, Gebze Beyaz Kalpler proje alanını inceledi mask
Büyükakın, Gebze Beyaz Kalpler proje alanını inceledi
Büyükakın:‘’34 bin 416 öğrencimize hizmet veriyoruz’’ mask
Büyükakın:‘’34 bin 416 öğrencimize hizmet veriyoruz’’
Şayir, çocuklarla tiyatroda buluştu mask
Şayir, çocuklarla tiyatroda buluştu
İYİ Parti Gebze’de görev dağılımı yapıldı mask
İYİ Parti Gebze’de görev dağılımı yapıldı
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
'Bu çağda böyle köy mü olur?' mask
'Bu çağda böyle köy mü olur?'
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması

GALERİ

Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı! mask
Boş yere akan su vatandaşı çileden çıkardı!
Kardeşimi ben öldürmedim demişti... mask
Kardeşimi ben öldürmedim demişti...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL