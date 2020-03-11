İYİ Parti Kocaeli’den Akşener’e davet

İYİ Parti’de kongre takvimi kapsamında ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından sıra 22 Mart’ta Yahya Kaptan’da bulunan Ramada Otel’de gerçekleştirilecek olan il kongresine geldi. İYİ Parti İl Yönetimi geçtiğimiz gün Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret ederek kongreye davet etti. Heyette İl Başkanı Şanbaz Yıldız, il divan kurulu üyeleri, İl Sekreteri Şaban Ufuk, İl Muhasibi Güzin Aşkın Alparslan Atalı ve il başkan yardımcıları bulundu.

SOHBET ETTİLER

Heyet önce İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından Genel Başkan Meral Akşener’i mecliste ziyaret ederek kongre davetinde bulundu. Kocaeli teşkilatıyla sohbet gerçekleştiren Akşener, il yönetimine çalışmalarında kolaylıklar dileyerek kongre sürecinin Kocaeli’ye ve partiye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Heyet daha sonrasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine de davetiye verdi.